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В Госдуме предложили сделать музеи бесплатными для посещения

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Первый зампред комитета по культуре Государственной Думы Александр Шолохов предложил отменить продажу билетов в театрах и музеях. Его цитату приводит Telegram-канал «ДумаТВ.Brief».

«Любой музей вместо зарабатывания денег будет заниматься своими прямыми обязанностями: воспитательными, просветительскими, научными. А любой театр, если указать, что у него вся плата за билеты уже заложена в бюджете, будет с удовольствием больше внимания уделять постановочным спектаклям», — считает Шолохов.

Ранее Шолохов заявил «Газете.Ru», что Госдума не будет запрещать книги уехавших из России писателей. При этом он заявил, что депутаты думают о лишении деятелей культуры возможности получать из России отчисления за свои произведения.

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