Новая ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева заявила, что Орлова «помолодела» после родов

Блогерша и телеведущая Нелли Ермолаева прокомментировала в беседе с mk.ru рождение ребенка у коллеги по «Дому-2» Ольги Орловой.

Ермолаева призналась, что пока Орлова редко появляется на съемках шоу из-за семейных хлопот. Блогерша отметила, что коллега «на седьмом небе от счастья» после рождения дочери Анны. Ведущая считает, что певица «похудела» и «помолодела».

Также Ермолаева не имеет ничего против того, что Орлова начала выходить на работу через две недели после родов. «Если ты в балансе, счастлива и тебя все устраивает — ты сразу будешь в строю. И если есть, кому помогать с ребеночком, почему бы не выйти на любимую работу, совмещая все это с заботой о малыше?» — отметила блогерша.

Ранее Орлова пожаловалась, что не может носить обручальное кольцо из-за отеков.