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Николас Кейдж заявил, что не собирается сниматься в новых фильмах киновселенной Marvel

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Thomas Peter/Reuters

Американский актер Николас Кейдж рассказал в беседе с Variety, хотел бы он присоединиться в киновселенной Marvel.

Кейдж заявил, что не планирует сниматься в новых частях франшизы. Он объяснил, что у него нет нужды становиться участником киновселенной.

Актер добавил, что не смотрит фильмы киностудии, однако старается хорошо к ним относится. «Потому что я выбрал себе имя в честь персонажа Стэна Ли по имени Люк Кейдж», — заявил звезда. Кейдж назвал покойного президента Marvel Comics Стэна Ли своим «сюрреалистичным отцом».

По словам Кейджа, он предпочитает смотреть художественные и независимые фильмы разного рода.

Ранее Кейдж рассказал о возможном сиквеле триллера «Без лица».

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