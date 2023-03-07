Jay Z подарил цветы спародировавшим выступление Рианны пенсионеркам

Американский рэпер Jay Z отправил сотню красных роз пенсионеркам, спародировавшим выступление певицы Рианны на «Супербоуле». Об этом сообщает Insider.

Женщины, проживающие в доме престарелых Arcadia Senior Living в Кентукки, сняли свою версию песни Rude Boy, исполненной Рианной. Рэперу понравилось исполнение, и он прислал прославившимся в социальной сети TikTok женщинам букет с запиской и упоминанием своего лейбла, с которым работает Рианна. «Мы любим TikTok здесь, в Roc Nation», — написал он.

Всего в записи пародии приняли участие 12 женщин в возрасте 80 до 92 лет. Оно набрало 30 млн просмотров и 3,5 млн лайков в TikTok.

Ранее сообщалось, что отец певицы Рианны Рональд Фенти узнал о будущем внуке, как и все фанаты артистки, — во время ее выступления на Супербоуле.