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Jay Z подарил цветы спародировавшим выступление Рианны пенсионеркам

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Arcadia Senior Living Bowling Green/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский рэпер Jay Z отправил сотню красных роз пенсионеркам, спародировавшим выступление певицы Рианны на «Супербоуле». Об этом сообщает Insider.

Женщины, проживающие в доме престарелых Arcadia Senior Living в Кентукки, сняли свою версию песни Rude Boy, исполненной Рианной. Рэперу понравилось исполнение, и он прислал прославившимся в социальной сети TikTok женщинам букет с запиской и упоминанием своего лейбла, с которым работает Рианна. «Мы любим TikTok здесь, в Roc Nation», — написал он.

Всего в записи пародии приняли участие 12 женщин в возрасте 80 до 92 лет. Оно набрало 30 млн просмотров и 3,5 млн лайков в TikTok.

Ранее сообщалось, что отец певицы Рианны Рональд Фенти узнал о будущем внуке, как и все фанаты артистки, — во время ее выступления на Супербоуле.

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