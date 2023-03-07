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Рэпер Аким Апачев высказался о критикующих спецоперацию артистах

Рэпер Апачев назвал критиков спецоперации личными врагами

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Аким Апачев/VK

Рэпер Аким Апачев в беседе с РИА Новости заявил, что рад отъезду из России звезд, критиковавших спецоперацию России на Украине.

Кроме того, Апачев заявил, что считает личными врагами таких людей. «Это мои личные враги. Для меня это люди, которые тащили нашу страну непонятно куда», — сказал он.

Также артист назвал текущий период в России временем очищения. «Сегодня меня спрашивали про Шамана, и как бы я лично к нему ни относился, но он здесь, вместе с нашими русскими людьми, и это самое главное», — поделился размышлениями он.

Ранее рэпер Птаха заявил, что нейтрально относится к уехавшим из страны артистам, однако не общается с ними. Птаха уверен, что покинувших страну на фоне геополитического кризиса людей в итоге простят.

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