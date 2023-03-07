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Ольга Орлова пожаловалась, что не может носить обручальное кольцо из-за отеков

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lgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова пожаловалась в социальных сетях, что не может носить обручальное кольцо.

По словам Орловой, из-за отеков руки настолько распухли, что на пальцы не налезают украшения. Артистка попросила у поклонников совета, как побыстрее избавиться от недуга.

Отеки Орловой появились еще во время беременности. 6 февраля 2023 года у певицы появилась на свет дочь Анна. После рождения ребенка у ведущей возникли проблемы со здоровьем. Звезда жаловалась на «дикую боль» в ребрах.

Ранее стало известно, что Орлова отправилась в Сочи без малышки. Певица оставила дочь с няней и старшим сыном.

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