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Елена Летучая призналась, что любит «дикие» путешествия с мужем

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Ведущая Елена Летучая рассказала на презентации проекта VK «Места» о любимых поездках с мужем. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Летучая назвала «дикие» путешествия с супругом самыми любимыми. Пара вместе занимается серфингом и плавает на лодке по Ладожским шхерам в Карелию. Ведущая не отрицает, что иногда ездит с мужем в «комфортные» путешествия. Однако им больше нравятся экстремальные виды отдыха.

«Нам не нужен комфорт. Если вы по-настоящему близки друг другу, романтика не нужна», — объяснила звезда.

Ранее Летучая пожаловалась, что ей заблокировали счета после прилета в Бразилию.

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