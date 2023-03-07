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В «Модном приговоре» прокомментировали слухи о возвращении шоу

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Global Look Press

Информацию о возвращении «Модного приговора» в эфир Первого канала в команде шоу назвали преждевременной. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с представителем агентства источник в команде программы заявил, что передача по-прежнему в отпуске.

В свою очередь, в беседе с ТАСС источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что телеведущему, историку моды Александру Васильеву пока не планируют предлагать новый контракт на Первом канале.

При этом сам Васильев заявил, что готов вернуться к роли ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале и надеется, что новый контракт будет заключен.

Ранее Васильев заверил, что останется ведущим «Модного приговора» после возвращения шоу в эфир.

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