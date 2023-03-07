Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Николай Басков рассказал о «творческой перепалке» с Киркоровым

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Николай Басков в беседе с Teleprogramma.pro раскрыл правду о взаимоотношениях с Филиппом Киркоровым.

Поклонники знаменитостей замечают, что они часто шутят друг с другом на публике. Однако Басков утверждает, что не конфликтует с коллегой.

«Мы так долго не видимся, и у нас вечно начинается творческая художественная перепалка. Но поверьте мне, это все происходит чисто творчески. За сценой мы поддерживаем друг друга, помогаем друг другу в разных ситуациях», — заявил Басков.

По словам исполнителя, они с Киркоровым — «два ярких персонажа шоу-бизнеса». Басков призвал перестать «добавлять перчинки» в их взаимоотношения с коллегой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть