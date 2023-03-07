Николай Басков рассказал о «творческой перепалке» с Киркоровым

Певец Николай Басков в беседе с Teleprogramma.pro раскрыл правду о взаимоотношениях с Филиппом Киркоровым.

Поклонники знаменитостей замечают, что они часто шутят друг с другом на публике. Однако Басков утверждает, что не конфликтует с коллегой.

«Мы так долго не видимся, и у нас вечно начинается творческая художественная перепалка. Но поверьте мне, это все происходит чисто творчески. За сценой мы поддерживаем друг друга, помогаем друг другу в разных ситуациях», — заявил Басков.

По словам исполнителя, они с Киркоровым — «два ярких персонажа шоу-бизнеса». Басков призвал перестать «добавлять перчинки» в их взаимоотношения с коллегой.