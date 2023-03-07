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Леонид Агутин признался, что дарит Варум на праздники «запрещеночку»

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agutinleonid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Леонид Агутин в беседе с mk.ru рассказал, что обычно дарит Анжелике Варум и дочерям на праздники.

Артист признался, что подбирает презенты для возлюбленной, исходя из ее желаний. На 14 февраля Агутин подарил жене украшение бренда, который больше не представлен в России.

«Да, непростой момент – запрещеночка. Есть варианты, как достать. Я из Советского Союза. Что такое «достать», у нас в крови. Так что у меня все нормально. Использую параллельный импорт», — поделился исполнитель.

Ранее Владимир Пресняков пошутил, что выгнал Леонида Агутина из шоу «Голос».

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