Леонид Агутин признался, что дарит Варум на праздники «запрещеночку»

Певец Леонид Агутин в беседе с mk.ru рассказал, что обычно дарит Анжелике Варум и дочерям на праздники.

Артист признался, что подбирает презенты для возлюбленной, исходя из ее желаний. На 14 февраля Агутин подарил жене украшение бренда, который больше не представлен в России.

«Да, непростой момент – запрещеночка. Есть варианты, как достать. Я из Советского Союза. Что такое «достать», у нас в крови. Так что у меня все нормально. Использую параллельный импорт», — поделился исполнитель.

Ранее Владимир Пресняков пошутил, что выгнал Леонида Агутина из шоу «Голос».