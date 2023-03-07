Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ксения Собчак рассказала о «семейных разногласиях» на отдыхе в Дубае

close
100%
konbog75/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак пошутила о конфликтах в семье во время недавней поездки в Дубай. Ее слова цитирует mk.ru.

На отдых звезда отправилась с мужем Константином Богомоловым, а также с сыном Платоном от Максима Виторгана и дочерью Богомолова Анной от Дарьи Мороз. Она опубликовала фотографию, на которой дети позируют вместе. Поклонники заметили, что наследники супругов одеты для разных погодных условий.

«Это главное семейное разногласие», — прокомментировала инцидент Собчак.

Ксения Собчак с 2013 по 2018 год состояла в браке с Максимом Виторганом. У бывших супругов есть общий сын Платон, который родился в 2016 году. Константин Богомолов ранее был женат на Дарье Мороз. В 2010 году у них родилась дочь Анна.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть