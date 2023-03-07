Ксения Собчак рассказала о «семейных разногласиях» на отдыхе в Дубае

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак пошутила о конфликтах в семье во время недавней поездки в Дубай. Ее слова цитирует mk.ru.

На отдых звезда отправилась с мужем Константином Богомоловым, а также с сыном Платоном от Максима Виторгана и дочерью Богомолова Анной от Дарьи Мороз. Она опубликовала фотографию, на которой дети позируют вместе. Поклонники заметили, что наследники супругов одеты для разных погодных условий.

«Это главное семейное разногласие», — прокомментировала инцидент Собчак.

Ксения Собчак с 2013 по 2018 год состояла в браке с Максимом Виторганом. У бывших супругов есть общий сын Платон, который родился в 2016 году. Константин Богомолов ранее был женат на Дарье Мороз. В 2010 году у них родилась дочь Анна.