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Число погибших на концерте рэперши GloRilla выросло

Второй человек скончался после давки на концерте в США

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Franklin Sheard Jr/Shutterstock

Второй человек скончался после давки на концерте рэперши GloRilla и ее коллеги Finesse2Tymes в Рочестере (штат Нью-Йорк, США). Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Жертвой была одна из двух женщин, госпитализированных после давки в критическом состоянии.

Первой жертвой давки стала 33-летняя женщина, погибшая на месте. Еще несколько человек были госпитализированы с не угрожающими жизни травмами.

Сперва полиции сообщили, что причиной паники в толпе на выходе с концертной площадки стали выстрелы, однако правоохранители не обнаружили свидетельств стрельбы, кроме того, ни у кого из пострадавших не было огнестрельных ранений. Полицейские предполагают, что звуки выстрелов кому-то показались. Сейчас полиция планирует изучить фотографии очевидцев и выяснить, не было ли на концертной площадке Main Street Armory больше посетителей, чем требуют правила безопасности.

Об инциденте стало известно 6 марта.

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