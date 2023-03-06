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Женщина погибла на концерте рэперши GloRilla из-за давки

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Franklin Sheard Jr/Shutterstock

В Рочестере (штат Нью-Йорк, США) 33-летняя женщина погибла из-за давки на концерте рэперши GloRilla, выступавшей вместе с рэпером Finesse2Tymes. Об этом сообщает The Sun.

Полиция расследует инцидент, планируя изучить фотографии очевидцев и выяснить, не было ли на концертной площадке Main Street Armory больше посетителей, чем требуют правила безопасности.

Давка произошла после концерта, когда посетители устремились к выходу. Некоторые очевидцы утверждают, что паника в толпе была вызвана выстрелами.

Двое человек остаются в критическом состоянии, еще семеро госпитализированы с не угрожающими жизни травмами .

Ранее сообщалось, что два человека пострадали из-за давки на концерте в Москве.

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