Рэпер Птаха приехал в Донецк и рассказал о премьере «Брата-3»

Российский рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) приехал с гуманитарной помощью в Донецк. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время визита в город он рассказал, что фильм «Брат 3» Валерия Переверзева, в котором он сыграл одну из главных ролей, должен выйти в прокат осенью 2023 года.

Кроме того, он отметил, что нейтрально относится к уехавшим из страны артистам, однако не общается с ними. Птаха уверен, что покинувших страну на фоне геополитического кризиса людей в итоге простят, поскольку главной проблемой российских людей, на его взгляд, является доброе сердце.

Ранее сообщалось, что российский актер Владимир Стеклов навестил участников спецоперации в Донбассе.