Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рэпер Птаха приехал в Донецк и рассказал о премьере «Брата-3»

Российский рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) приехал с гуманитарной помощью в Донецк. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время визита в город он рассказал, что фильм «Брат 3» Валерия Переверзева, в котором он сыграл одну из главных ролей, должен выйти в прокат осенью 2023 года.

Кроме того, он отметил, что нейтрально относится к уехавшим из страны артистам, однако не общается с ними. Птаха уверен, что покинувших страну на фоне геополитического кризиса людей в итоге простят, поскольку главной проблемой российских людей, на его взгляд, является доброе сердце.

Ранее сообщалось, что российский актер Владимир Стеклов навестил участников спецоперации в Донбассе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть