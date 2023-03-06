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Дмитрий Тарасов продает дом, в котором жил с Бузовой

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tarasov23/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Экс-футболист и блогер Дмитрий Тарасов сообщил изданию «7 дней», что продает особняк, в котором жил со своей бывшей женой Ольгой Бузовой.

«Да, действительно продаем, хотим переехать в дом поменьше», — уточнил Тарасов.

По данным СМИ, он продает кирпичный особняк площадью около 1000 квадратных метров, который расположен в нескольких километрах от МКАД. В доме пять спален, гардеробная, сауна, хамам, серверная, фитнес-зал и еще множество комнат.

Модель Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в 2018 году. У знаменитостей трое детей — дочери Милана и Ева, а также сын Алексей. У футболиста есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко, с которой он был вместе с 2008 по 2012 год. С 2012 по 2016 год Тарасов был женат на певице Ольге Бузовой.

Ранее Костенко опровергла, что Дмитрий Тарасов срывается на детей.

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