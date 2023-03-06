Брат Дани Милохина заявил, что блогер отказался от «детдомовской» квартиры

Брат Дани Милохина Илья в беседе с изданием Super заявил, что предлагал помочь TikTok-блогеру оформить «детдомовскую» квартиру от государства, положенную лишившемуся попечения родителей юноше.

Однако тогда, уточнил Илья Милохин, Даня от этого отказался, поскольку еще жил в России и не жаловался на отсутствие денег. Денег ему стало не хватать после переезда в США.

Илья Милохин также заявил, что готов финансово поддерживать младшего брата, когда начнет сам достаточно много зарабатывать блоггингом.

Ранее Даня Милохин в YouTube-подкасте Bugatti Music признался, что лишился заработка в России. По словам шоумена, сейчас он зарабатывает «ровно ноль» и не получает предложений о сотрудничестве в рекламной сфере. Он также рассказал, что продал свой розовый «Майбах».