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Сотрудник Первого канала заявил, что шоу «Давай поженимся» не вернут в эфир

Сотрудник Первого канала о новых выпусках «Давай поженимся»: «женилок не запланировано»

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Первый канал

Сотрудник Первого канала в беседе с kp.ru заявил, что съемки новых выпусков программы «Давай поженимся!» на Первом канале в ближайшее время не планируются.

Программа не вернется в эфир, по крайней мере, в новом сезоне. «Никаких съемок «женилок» не запланировано. В этом телесезоне их точно не будет», — уточнил собеседник.

Вернется ли программа в эфир в долгосрочной перспективе, сказал он, неизвестно. На запрос «Ленты.ру» о том, когда «Давай поженимся!» снова покажут, на Первом канале не ответили.

Ранее Клава Кока спровоцировала слухи о съемках в «Давай поженимся!». Кока опубликовала снимок со съемок нового шоу. На фото артистка позирует с ведущей «Давай поженимся!» Розой Сябитовой. «Давай поженимся 2.0»?» — подписала публикацию музыкантка.

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