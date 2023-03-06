Киану Ривз признался, что всегда хотел сыграть Росомаху

Актер Киану Ривз в викторине вопрос-ответ на форуме Reddit признался, что всегда мечтал сыграть Росомаху из киновселенной Marvel.

«Я всегда хотел сыграть Росомаху», — подчеркнул Ривз.

Он добавил, что за всю свою карьеру отказывался лишь от нескольких ролей, однако ни разу об этом не пожалел. Артист пожаловался, что ему не предлагали сыграть роль супергероя, которого во франшизе «Людей-икс» играет Хью Джекман. По мнению Ривза, теперь уже поздно обсуждать его возможное участие в этой роли.

Ранее Киану Ривз признался, что забрал красную таблетку со съемок «Матрицы».