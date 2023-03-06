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Анна Седокова ответила назвавшим ее жирной хейтерам

Анна Седокова в ответ на бодишейминг призвала не унижать женщин за килограммы

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Пресс-служба телеканала СТС

Экс-солистка группы «Виа Гра» Анна Седокова ответила в социальных сетях хейтерам, назвавшим ее жирной. Певицу цитирует издание Super.

После публикации фото, на которых видна неидеальная фигура Седоковой, артистка подверглась бодишеймингу. «Сегодня утром я прочла в интернете, что я толстая и жирная. Люди смеялись, удивлялись, радовались, комментировали», — сказала Седокова, отметив, что действительно регулярно худеет и поправляется. «Я поправляюсь, я худею, я вечно борюсь с целлюлитом, после третьего ребенка, когда я поправляюсь даже на 1 килограмм, у меня появляется животик. Я хожу в зал, занимаюсь спортом, правильно питаюсь», — объяснила Седокова, назвав борьбу за вес бесконечной.

В ответ на упреки Седокова пристыдила тех, кто постит ее неудачные фото и лайкает их. Она призвала не унижать женщину «за ее килограммы». «У нас миллионы женщин не имеют совершенные формы. И что? От этого они перестают быть прекрасными и желанными? Нет, категорически нет!» — сказала Седокова, подчеркнув, что ей больше не будет стыдно за свое тело.

Ранее сообщалось, что актриса «The Last of Us» подверглась бодишеймингу из-за недостоверной фигуры в мире постапокалипсиса.

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