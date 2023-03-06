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В сети появилось первое видео со съемок второго «Джокера»

TMZ опубликовало кадры со съемок второй части «Джокера» с Хоакином Фениксом

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toddphillips/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В сети появилось первое видео со съемок второй части фильма по комиксам вселенной DC «Джокер». Его опубликовало издание TMZ.

Съемки фильма начались в декабре 2022 года. В ролике исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс убегает от двух мужчин, один из которых также одет в костюм Джокера.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» запланирована на 4 октября 2024 года.

В середине февраля Тодд Филлипс показал первый кадр с Леди Гагой и Хоакином Фениксом из сиквела «Джокера». Снимок экранных возлюбленных появился на фоне новостей о том, что Леди Гага «залегла на дно» и сосредоточилась на съемках сиквела «Джокера». «Она полностью погружена в продолжение «Джокера», и много ее энергии уходит на это», — рассказал источник из окружения певицы.

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