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Нейросеть написала сценарий на основе сериалов СТС

СТС начал снимать первый в России сериал по сценарию нейросети

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Пресс-служба СТС

Телеканал СТС начал съемки первого российского сериала по сценарию нейросети. Об этом сообщает РИА Новости

Премьера сериала «Сидоровы» состоится на платформе «VK Видео».

Шоу расскажет о жизни обычной семьи Сидоровых, члены которой вдруг понимают, что не могут покинуть пределы квартиры и что вокруг звучит закадровый смех. Глава семейства осознает, что он — герой сериала, и пытается покинуть ситком.

Для создания сценария шоу авторы нейросети A.I. TV Script Generator Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий загрузили в нейросеть популярные сериалы СТС: «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха». На основе этих сериалов нейросеть научилась прописывать героев, место действия, время и реплики.

В сериале играют Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Степин и другие. Режиссерское кресло занял Сергей Знаменский («Ивановы-Ивановы»).

Ранее сообщалось, что нейросеть нарисовала постеры для сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».

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