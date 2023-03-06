Нейросеть написала сценарий на основе сериалов СТС

Телеканал СТС начал съемки первого российского сериала по сценарию нейросети. Об этом сообщает РИА Новости

Премьера сериала «Сидоровы» состоится на платформе «VK Видео».

Шоу расскажет о жизни обычной семьи Сидоровых, члены которой вдруг понимают, что не могут покинуть пределы квартиры и что вокруг звучит закадровый смех. Глава семейства осознает, что он — герой сериала, и пытается покинуть ситком.

Для создания сценария шоу авторы нейросети A.I. TV Script Generator Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий загрузили в нейросеть популярные сериалы СТС: «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха». На основе этих сериалов нейросеть научилась прописывать героев, место действия, время и реплики.

В сериале играют Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Степин и другие. Режиссерское кресло занял Сергей Знаменский («Ивановы-Ивановы»).

Ранее сообщалось, что нейросеть нарисовала постеры для сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».