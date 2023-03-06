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Григорий Лепс признался, что до сих пор считает бывшую жену своей семьей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец Григорий Лепс в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ признался, что продолжает видеться с бывшей женой Анной Шаплыковой после развода.

«Мы каждый день видимся и с супругой, и с детьми. Я до сих пор считаю их своей семьей», — утверждает артист. Лепс участвует в воспитании детей и помогает экс-супруге финансово.

Лепс считает развод с Шаплыковой одной из своих главных ошибок. Певец благодарен бывшей возлюбленной за возможность общаться после расставания.

В 2021 году Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись спустя 20 лет брака. В союзе знаменитостей появились на свет трое детей — дочери Ева и Николь и сын Иван.

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