Григорий Лепс признался, что до сих пор считает бывшую жену своей семьей

Певец Григорий Лепс в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ признался, что продолжает видеться с бывшей женой Анной Шаплыковой после развода.

«Мы каждый день видимся и с супругой, и с детьми. Я до сих пор считаю их своей семьей», — утверждает артист. Лепс участвует в воспитании детей и помогает экс-супруге финансово.

Лепс считает развод с Шаплыковой одной из своих главных ошибок. Певец благодарен бывшей возлюбленной за возможность общаться после расставания.

В 2021 году Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись спустя 20 лет брака. В союзе знаменитостей появились на свет трое детей — дочери Ева и Николь и сын Иван.