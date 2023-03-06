Махершала Али изначально планировал сняться в сериале «The Last of Us»

Актер Махершала Али изначально собирался сыграть Джоэла в сериале HBO «Последние из нас». Об этом пишет NME.

В постапокалиптической драме в конечном итоге снялись Педро Паскаль в роли Джоэла и Белла Рэмси в роли Элли. Джеффри Пирс, который озвучил брата Джоэла Томми в игре «Последние из нас», рассказал, что создатели сериала рассматривали несколько актеров на главную роль.

«Изначально они говорили с Махершалой Али о роли Джоэла, что является очевидным признаком того, что я не буду играть Томми. И когда они выбрали Педро, я знал, что этого точно не произойдет — я старше него», — вспоминает Пирс.