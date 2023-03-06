Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Умер последний оставшийся в живых участник Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон

close
100%
Daniel DeSlover/ZUMAPRESS/Global Look Press

Участник рок-группы Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон умер в возрасте 71 года. Об этом сообщает ET.

Причина смерти музыканта не раскрывается. Он был последним участником музыкального коллектива, оставшимся в живых.

Россингтон был одним из основателей Lynyrd Skynyrd в начале 1960-х годов. Группа выпустила такие хиты, как «Sweet Home Alabama» и «Free Bird». У коллектива вышло пять студийных альбомов и один концертный альбом за время существования.

В 1977 году несколько участников коллектива погибли в авиакатастрофе. Россингтон также был на борту, однако остался жив.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть