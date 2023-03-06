Умер последний оставшийся в живых участник Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон

Участник рок-группы Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон умер в возрасте 71 года. Об этом сообщает ET.

Причина смерти музыканта не раскрывается. Он был последним участником музыкального коллектива, оставшимся в живых.

Россингтон был одним из основателей Lynyrd Skynyrd в начале 1960-х годов. Группа выпустила такие хиты, как «Sweet Home Alabama» и «Free Bird». У коллектива вышло пять студийных альбомов и один концертный альбом за время существования.

В 1977 году несколько участников коллектива погибли в авиакатастрофе. Россингтон также был на борту, однако остался жив.