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Летчик-герой показал кадры со съемок фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

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Дамир Юсупов/VK

Летчик «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» несколько кадров со съемочной площадки фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

Летчик-герой не только выступил консультантом на съемках, но и, судя по кадрам, снялся в нескольких эпизодах фильма. Роль пилота сыграл Егор Бероев.

По сюжету картины, основанной на реальных событиях, летчик Дамир Юсупов 15 августа 2019 года совершил аварийную посадку A321 с отказавшими двигателями под Жуковским на кукурузное поле. Авария произошла из-за попадания в двигатель чаек. Фразу «На солнце, вдоль рядов кукурузы» произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий во время эвакуации пассажиров.

Самолет, который пришлось аварийно сажать на поле, следовал из Москвы в Симферополь. Все пассажиры, находившиеся на борту, выжили.

Ранее вышел тизер фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

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