В Ханты-Мансийске открылся кинофестиваль «Дух огня», передает ОТР.

Президент фестиваля — Эмир Кустурица — в этом году не приехал, накануне он открытия сломал ногу. Но в остальном, по словам организаторов, «Дух огня» проходит по плану.

В программе — работы режиссеров со всех континентов Земли. Вопреки ожиданиям скептиков, участвовать решили не только представители дружественных Китая и Индии, но и французы, немцы, японцы. Всего представлены 70 работ.

Традиционно на фестивале есть и детская программа. Фильмы для юной аудитории тоже будет оценивать профессиональное жюри. А главная тема этого года — «Коренные народы мира».