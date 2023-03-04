Отец SHAMAN выступил вместе с сыном на шоу «Я русский»

Отец исполнителя SHAMAN, гитарист Юрий Дронов принял участие в премьере шоу сына «Я русский». Об этом сообщает «СтарХит».

По словам Дронова-старшего, сын редко обращается к нему за помощью и когда отец советует добавить музыкальные партии или проигрыши, сын редко слушает. Однако во время премьеры шоу Дронов-младший попросил отца выйти вместе с ним на сцену. Гитару Юрия Дронова сперва подключили неправильно, однако после заминки отец и сын вместе исполнили песню «Моя Россия». «Сын сделал такое предложение, от которого нельзя отказаться. Попросил помочь. Поэтому мы впервые вышли на сцену и сыграли», — сказал он.

Ранее SHAMAN признался, что не вдохновлялся аниме при создании сценического образа.