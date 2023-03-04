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Певица Валерия призналась, что никогда не ревновала Пригожина к бывшей жене

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Певица Валерия заверила, что поддерживает нормальные отношения с бывшей супругой своего мужа Иосифа Пригожина Лейлой Фаттаховой. Об этом пишет StarHit.

«У нас с Лейлой и правда прекрасные отношения. Они сложились, наверное, не сразу. Просто выпал случай. Шаг за шагом мы стали узнавать друг друга, больше общаться, у нас возник близкий контакт, а дальше его интенсивность нарастала», — вспомнила Валерия.

Она уточнила, что никогда не ревновала Пригожина к бывшей жене, так как они расстались не из-за певицы. К тому же, напомнила Валерия, у продюсера были и другие отношения после разрыва с Фаттаховой. Звезда убеждена, что у них с экс-супругой Пригожина просто не может быть взаимных претензий.

Ранее Валерия рассказала, как Пригожин впервые признался ей в любви.

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