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Состоялась премьера первой части финала аниме «Атака титанов»

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Dentsu

Состоялась мировая премьера первого специального эпизода финальной части аниме-сериала «Атака титанов». В России его можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Часовая серия не поставит точку в шоу, поскольку за ней последует еще один выпуск. После релиза финального спецэпизода, который состоится осенью 2023 года, сериал будет завершен.

Постапокалиптическая история «Атаки титанов» повествует о мире, в котором человечество живет за тремя стенами, а за ними обитают титаны — огромные человекоподобные создания, пожирающие людей. В ходе сюжета раскрывается тайна титанов.

Ранее стало известно, что финал последнего сезона аниме «Атака титанов» будет разделен на две части.

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