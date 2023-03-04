Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финал «Атаки титанов» выйдет осенью 2023 года

close
100%
Dentsu

Финальная часть аниме «Атака титанов» выйдет осенью 2023 года. Об этом сообщила студия Mappa в своем Twitter.

К настоящему моменту известно, что финал будет разделен на две части. Первая часть в виде часового спецэпизода уже вышла. Вторая часть выйдет осенью 2023 года, но точной даты релиза нет.

История «Атаки титанов» повествует о мире, в котором человечество живет за тремя стенами, а за ними обитают титаны — огромные человекоподобные создания, пожирающие людей. В ходе сюжета раскрывается тайна титанов.

Ранее создатели «Атаки титанов» представили трейлер финальных эпизодов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть