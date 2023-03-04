Финал «Атаки титанов» выйдет осенью 2023 года

Финальная часть аниме «Атака титанов» выйдет осенью 2023 года. Об этом сообщила студия Mappa в своем Twitter.

К настоящему моменту известно, что финал будет разделен на две части. Первая часть в виде часового спецэпизода уже вышла. Вторая часть выйдет осенью 2023 года, но точной даты релиза нет.

История «Атаки титанов» повествует о мире, в котором человечество живет за тремя стенами, а за ними обитают титаны — огромные человекоподобные создания, пожирающие людей. В ходе сюжета раскрывается тайна титанов.

Ранее создатели «Атаки титанов» представили трейлер финальных эпизодов.