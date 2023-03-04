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Звезда «Кухни» Марк Богатырев рассказал о съемках в клипе Ани Лорак

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Ани Лорак/YouTube

Актер Марк Богатырев раскрыл подробности съемок в клипе Ани Лорак на песню «Рядом, но не вместе». На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он написал, что обменивался с певицей историями из личной жизни при подготовке к эмоциональным сценам.

«Мы с Ани много говорили во время съемок, делились историями личной жизни и через это выстраивали историю наших взаимоотношений в клипе. Надеюсь, вам понравится!» — поделился Богатырев.

В клипе Богатырев и Лорак сыграли влюбленных друг в друга артистов, которые показывают образцовый пример поведения на красной дорожке. Однако за кулисами они сильно ссорятся, а героиня певицы страдает от абьюзивного партнера.

Ранее Богатырев рассказал, что помогло ему справиться с депрессией.

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