В Минкульте рассказали о развитии культуры в новых регионах

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с членами комитета по культуре развитие культурной жизни в новых регионах России. Об этом она рассказала у себя в Telegram-канале.

Работу с новыми регионами она назвала приоритетной. Сейчас, по ее словам, ведомство занимается техническим оснащением залов, организацией в новых регионах кинопроката, гастролей и агитбригад, цирковых представлений. Учреждения культуры Донбасса, уточнила она имеют своего куратора из числа крупных федеральных театров, музеев, библиотек.

В Минкульте сейчас ожидают принятия законопроекта о правовом регулировании в сфере культуры в новых регионах. «По общению с коллегами мы видим, что жители новых территорий ждут добрых, светлых мероприятий. Жители Донбасса очень тепло встречают национальные коллективы», — рассказала она, добавив, что в регионах выступают ансамбли «Россия», «Лезгинка» и хор Пятницкого.

Кроме того, она рассказала о работе агитбригад, организованной совместно с Минобороны. «Сейчас наши ансамбли работают и на больших площадках, где это возможно, и малыми группами. Например, исполняют песни в палатах для раненых бойцов в госпиталях, чтобы их поддержать», — призналась министр.

Ранее сообщалось, что Росгосцирк даст 200 представлений в новых регионах России.