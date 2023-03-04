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Собчак публично высмеяла Охлобыстина, назвавшего женщин грибницами

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Осторожно: Собчак/VK

Ксения Собчак публично высмеяла Ивана Охлобыстина после его видео для школьных уроков «Разговоры о важном», в котором он сравнил женщин с грибницами, сообщает «СтарХит».

Напомним, что в своем обращении звезда «Интернов» высказался о гендерных ролях мужчин и женщин.

«Женщины все время обновляются, это необходимо, чтобы они были готовы к деторождению. Им природа дала больше, чем мужику. Он — на короткие дистанции: быстрый удар, схватил, мамонт, бежать, есть. А у женщины — нет. Она, как грибница, вокруг себя распространяет жизнь», — заявил Охлобыстин.

Рассуждения актера высмеяла Ксения Собчак. Она также посетовала на то, что в видео не было ничего сказано про необходимость полового воспитания подростков.

«Понимаю, что слава Курехина с его «Ленином — грибом» никому не дает покоя, но здесь это звучит как гинекологическая патология. Также детям напомнили, что семья как матрешка: рожать надо, чем больше, тем лучше. Это и есть будущее России. О пользе контрацептивов и заморозке эмбрионов ни слова», — высказалась Собчак.

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