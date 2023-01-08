Певица Монеточка рассказала о визитах «похожих на силовиков» людей к ее родственникам

Певица Монеточка (настоящее имя — Лиза Гырдымова) рассказала в интервью изданию «Новая газета. Европа» о том, что ее родственникам из России поступают угрозы, а также в их квартиры наведываются люди, «похожие на силовиков». Это происходит из-за того, что девушка выступила против СВО.

«До сих пор по местам, связанным со мной, ходят какие-то ребята, по виду оперативники, и спрашивают обо мне. Звонили дедушке, стучали в квартиру женщине, которая даже не наша родственница — она просто снимает квартиру у моих родителей. Вопросы задают очень странные: «Когда вы в последний раз видели Лизу?» Женщина отвечает: «Никогда! Я с ней вообще незнакома», — сказала Монеточка.

Гырдымова заявила, что не знает, с какой целью приходят эти люди. «Ведут воспитательные беседы о том, что нам нужно придти на какой-то допрос, что нам всем что-то грозит, что мы виноваты, но никакой официальной информации не озвучивают», — добавила она.

Сейчас Монеточка живет в Вильнюсе со своим мужем Витей Исаевым и дочерью.

Ранее певица Монеточка предложила критикующим ее поклонникам сходить на концерт Кобзона.