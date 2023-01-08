Певец Shaman рассказал, почему пока не планирует выпускать альбом

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал «Пятому каналу», что не планирует в ближайшее время выпускать альбом.

«Пока альбома не будет», — заявил артист.

При этом, по словам Дронова, он уже придумал название к возможной будущей пластинке, однако для работы над ней нужно больше времени.

«Я бы хотел, чтобы в нем был не просто сборник песен, а чтобы он все-таки был концептуально выдержанный. Чтобы песни, которые войдут в него, были на одном дыхании, с одного плеча», — подчеркнул Shaman.

Артист добавил, что также у него уже есть концепция первого альбома и видение, какие песни туда войдут 100%.

Ранее актер Стас Ярушин сравнил певца SHAMAN с «современным «Любэ».