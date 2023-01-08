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Режиссер Сэм Мендес считает, что переход к гендерно-нейтральному «Оскару» неизбежен

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Mario Anzuoni/Reuters

Режиссер Сэм Мендес прокомментировал заявление актрисы Эммы Коррин об уходе от разделения на мужскую и женскую категории на «Оскаре». Его слова приводит The Independent.

«Полностью сочувствую ей и думаю, что в конечном итоге это неизбежно и вполне разумно», — сказал Мендес.

Он также сравнил подобные церемонии вручения наград с «телевизионным шоу». «С большей вероятностью я пойду смотреть фильм, получивший награду. Это не о себе или об искусстве, а о продаже», — подчеркнул режиссер.

В 1990 году Мендес получил «Оскар» за режиссуру фильма «Красота по-американски». Также кинематографист номинировался на премию за ленту «1917».

Ранее Мендес заявил, что следующий фильм о Бонде должна снять женщина.

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