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Скончался писатель и сценарист Алексей Слаповский

Писатель и сценарист Алексей Слаповский умер в возрасте 65 лет

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Сергей Фадеичев/ТАСС

Писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский скончался на 66-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ.

По данным пресс-службы, Слаповский умер 8 января после затяжной тяжелой болезни.

Слаповский известен как автор таких книг, как «Анкета», «Качество жизни», «Первое второе пришествие», сценариев фильмов «Пятый угол», » Участок», «Ирония судьбы. Продолжение» и других.

Ранее стало известно о том, что на 61-м году жизни скончался сотрудничавший с Земфирой и «Арией» продюсер и звукорежиссер Владимир Овчинников. Продюсер в течение последних лет боролся с заболеванием крови.

Овчинников работал с такими исполнителями и группами, как «Маша и медведи», «Мумий Тролль», «Любэ», «Звери», «Ночные снайперы», Земфира, Гарик Сукачев. Помимо этого, он более 10 лет возглавлял кафедру звукорежиссуры ГИТИСа.

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