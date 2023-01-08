Лолита посоветовала «не заниматься фигней» после введения против нее санкций Украины

Певица Лолита Милявская прокомментировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) внесение ее имени в санкционный список Украины. Она также обратила внимание на ошибку, которую допустил украинский президент.

«Выяснилось, что я гражданка России, что подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины — не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР. Подтверждаю, что я — гражданка Израиля, потому что именно Украина выдворила в Израиль моего папу в 1974 году. В 78-м он умер, и мне дали второе гражданство по месту его захоронения», — заявила певица.

По словам Милявской, из-за санкций ей нельзя ни по воздуху, ни по воде появляться на территории Украины и «еще много чего». «Участвовать в государственных распилах, приватизировать земельные участки. Смешно еще, что все, кто в этом списке, — не имеют права на долю в недрах. И еще нужно вернуть награды», — подчеркнула артистка.

Милявская посоветовала «не заниматься фигней», отметив, что санкционным списком украинские законодатели «ничего не добились».

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против 119 культурных деятелей России и Украины.