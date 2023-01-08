Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лолита посоветовала «не заниматься фигней» после введения против нее санкций Украины

Певица Лолита Милявская прокомментировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) внесение ее имени в санкционный список Украины. Она также обратила внимание на ошибку, которую допустил украинский президент.

«Выяснилось, что я гражданка России, что подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины — не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР. Подтверждаю, что я — гражданка Израиля, потому что именно Украина выдворила в Израиль моего папу в 1974 году. В 78-м он умер, и мне дали второе гражданство по месту его захоронения», — заявила певица.

По словам Милявской, из-за санкций ей нельзя ни по воздуху, ни по воде появляться на территории Украины и «еще много чего». «Участвовать в государственных распилах, приватизировать земельные участки. Смешно еще, что все, кто в этом списке, — не имеют права на долю в недрах. И еще нужно вернуть награды», — подчеркнула артистка.

Милявская посоветовала «не заниматься фигней», отметив, что санкционным списком украинские законодатели «ничего не добились».

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против 119 культурных деятелей России и Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть