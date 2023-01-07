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Звезда «Настоящих домохозяек» Джен Шах приговорена к 6,5 года тюрьмы за мошенничество

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Rick Bowmer/AP

Участница реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Солт-Лейк-Сити» Джен Шах приговорена к 6,5 года тюремного заключения по обвинению в мошенничестве посредством телемаркетинга. Об этом сообщает NBC News.

Приговор вынес судья окружного суда США Сидни Стейн в пятницу, 6 января. Правительство требовало 10 лет тюремного заключения, а адвокаты Шах настаивали на трехлетнем сроке.

Ранее звезда «Настоящих домохозяек» и ее предполагаемые сообщники были обвинены в мошенничестве в отношении сотен пожилых людей с помощью широкомасштабной схемы телемаркетинга в США. Наказание за такое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до 14 лет.

11 июля Шах признала себя виновной в предъявленных ей обвинениях в мошенничестве и согласилась возместить своим жертвам более $9 млн. Она также согласилась уплатить правительству $6,5 млн.

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