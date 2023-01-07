Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Садальский заявил о проблемах с алкоголем у звезды «Сватов» Татьяны Кравченко

close
100%
Global Look Press

Актер Станислав Садальский выразил мнение, что звезда «Сватов» Татьяна Кравченко могла не приехать на спектакль из-за проблем с алкоголем. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он вспомнил историю об артисте Николае Крючкове, который из-за пьянства не попал в титры фильма.

«На съемках фильма «Тринадцать» Николай Афанасьевич Крючков срывал работу (как одна моя партнерша в спектакле) из-за чрезмерного увлечения алкоголем», — написал Садальский.

В комментариях пользователи раскритиковали актера за «навешивание ярлыков» на Кравченко: «Стас, ваша реплика о партнерше не доказана!»; «Как некрасиво растрезвонил»; «Это неэтично по отношению к партнерше»; «Стас, вы же Кравченко и ваш спектакль рекламировали, а теперь ее бросаете».

4 января Кравченко должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге в рамках гастролей своего театра, но в последний момент пропала и перестала выходить на связь. Первым об этом сообщил Садальский. Партнеры актрисы по спектаклю забили тревогу, а Садальский даже предложил приехать в квартиру актрисы в Москве и выломать дверь.

Как сообщалось 6 января, актриса вышла на связь после внезапного исчезновения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть