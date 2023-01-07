Садальский заявил о проблемах с алкоголем у звезды «Сватов» Татьяны Кравченко

Актер Станислав Садальский выразил мнение, что звезда «Сватов» Татьяна Кравченко могла не приехать на спектакль из-за проблем с алкоголем. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он вспомнил историю об артисте Николае Крючкове, который из-за пьянства не попал в титры фильма.

«На съемках фильма «Тринадцать» Николай Афанасьевич Крючков срывал работу (как одна моя партнерша в спектакле) из-за чрезмерного увлечения алкоголем», — написал Садальский.

В комментариях пользователи раскритиковали актера за «навешивание ярлыков» на Кравченко: «Стас, ваша реплика о партнерше не доказана!»; «Как некрасиво растрезвонил»; «Это неэтично по отношению к партнерше»; «Стас, вы же Кравченко и ваш спектакль рекламировали, а теперь ее бросаете».

4 января Кравченко должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге в рамках гастролей своего театра, но в последний момент пропала и перестала выходить на связь. Первым об этом сообщил Садальский. Партнеры актрисы по спектаклю забили тревогу, а Садальский даже предложил приехать в квартиру актрисы в Москве и выломать дверь.

Как сообщалось 6 января, актриса вышла на связь после внезапного исчезновения.