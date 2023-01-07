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Сериал «Уэнсдэй» официально продлен на второй сезон

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Netflix

Один из самых просматриваемых англоязычных сериалов «Уэнсдэй» официально продлен на второй сезон. Об этом Netflix объявил в коротком тизере, опубликованном в официальном YouTube-канале стримингового сервиса.

«Грядет больше страданий», — говорится в анонсе.

Примерные сроки выхода второго сезона Netflix не сообщил.

Сериал «Уэнсдэй» рассказывает о подростковых годах Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега), начинающей обучение в академии «Невермор». Героине необходимо не только научиться использовать свои экстрасенсорные способности, но и разгадать тайну происходящих в городе мистических событий, связанных с членами ее семьи.

Цифровой релиз «Уэнсдэй» состоялся 23 ноября на стриминговой платформе Netflix. В декабре шоу стало третьим сериалом, которому удалось достичь 1 млрд просмотров менее, чем за месяц.

Ранее источник Deadline сообщил, что производством продолжения сериала может заняться Amazon, выкупивший студию MGM за $8,5 млрд.

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