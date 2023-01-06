Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Яна Поплавская рассказала о «тяжелом состоянии» Михалкова

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале сообщила, что режиссер Никита Михалков находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Никита Сергеевич в реанимации, состояние по-прежнему тяжелое. Сейчас не время уходить. Люблю, ценю и уважаю, желаю только одного, чтобы выздоровел!» — написала Поплавская.

5 января стало известно, что Михалков был госпитализирован в тяжелом состоянии с COVID-19. После этого в пресс-службе режиссера рассказали, что он попал в больницу с гриппом.

Ранее Патриарх Кирилл помолился за здоровье Михалкова.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть