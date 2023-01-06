Бывший муж Бородиной Омаров устроил скандал из-за скидки на мотоцикл

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров пожаловался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на то, что ему не дали скидку на аренду мотоцикла в Таиланде. По словам бизнесмена, он на протяжении 14 лет арендовал транспорт у одного и того же торговца, но в этом году стоимость проката выросла на 1,5 тыс. рублей.

«Я приехал ругаться. Я у этого мафиози 14 лет подряд каждый январь и каждый февраль снимаю мотоцикл. Он меня знает отлично, я думал, он мне все время делает со скидкой. Этот мотоцикл он мне отдал за шесть тысяч рублей в день — это 180 тыс. рублей в месяц. Я случайно проезжаю — у какого-то чужого человека вижу этот же мотоцикл, только за 4500 рублей. То есть разница в полторы тысячи, это получается на 50 тысяч в месяц дешевле», — сообщил Омаров.

Омаров находится в Таиланде вместе со своей спутницей Валерией. Бородина сейчас также находится в Таиланде вместе с детьми.

Ранее Омаров намекнул на беременность новой возлюбленной.