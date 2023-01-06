Актриса «Сватов» Татьяна Кравченко вышла на связь после внезапного исчезновения

Представители театра «Ленком» сумели дозвониться до актрисы Татьяны Кравченко. Об этом сообщает StarHit.

«С Татьяной Эдуардовной все хорошо, мы с ней на связи. Что касается инцидента с ее исчезновением, здесь мы никаких комментариев не даем», — пояснили в театре. В «Ленкоме» сообщили, что артистка появится на сцене 10 января в спектакле «Женитьба».

Ранее сообщалось, что 4 января Кравченко должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге в рамках гастролей своего театра, но в последний момент пропала и перестала выходить на связь. Партнеры актрисы по спектаклю забили тревогу, а Стас Садальский даже предложил приехать в квартиру актрисы в Москве и выломать дверь.