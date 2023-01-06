Десять человек ранены во время стрельбы на съемках клипа рэпера French Montana

Десять человек получили ранения в результате стрельбы во время съемок клипа рэпера French Montana. Об этом сообщает 7News.

В данный момент проводится расследование инцидента. Один из свидетелей рассказал, что он вышел посмотреть, как исполнитель снимает видео, и в какой-то момент у кого-то из толпы, наблюдавшей за French Montana, отобрали часы, ключи и бумажник.

«Он попросил позвонить его матери и узнать, сможем ли мы достать запасные ключи от машины и убедиться, что с ним все в порядке, а затем раздались выстрелы», — заявил свидетель. Пока не уточняется, стрелял ли кто-то в толпу или была перестрелка.