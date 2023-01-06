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112: актер «Ликвидации» Максим Дрозд получил травму ноги

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Telegram-канал 112 сообщает, что актер Максим Дрозд обратился к врачам с жалобами на боль в ноге.

Согласно информации издания, у артиста предварительно диагностирована травма ноги. Уточняется, что сейчас Дрозд находится в одной из профильных больниц.

За несколько часов до появившейся информации актер опубликовал пост в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором предположительно раскрыл причину травмы. «Не самая удачная тренировка — решили с сыном сходить в спортзал поспаринговаться», — написал Дрозд в личном блоге.

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