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«КП»: Виктория Боня потратила полмиллиона рублей для восхождения на самый высокий вулкан планеты

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Виктория Боня потратила около 500 тыс. рублей для подготовки к восхождению на гору Охос дель Саладо в Чили. Об этом пишет kp.ru.

В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Боня рассказала, что уже приехала в Чили, чтобы забраться на самый высокий вулкан планеты. Как сообщает издание, поездку телеведущей организовала российская компания, 15-дневная экспедиция обошлась звезде в почти полмиллиона рублей без учета питания в горах.

Ранее Виктория Боня рассказала, что Ксения Бородина заблокировала ее в социальных сетях.

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