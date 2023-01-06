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Сергей Безруков признался, что не показывал детям «Бригаду»

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Сергей Безруков в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что его дети не видели сериал «Бригада», в котором актер сыграл одного из главных персонажей.

Артист признался, что покажет наследникам «Бригаду» «еще не скоро». «Дети вчера впервые посмотрели «Каникулы строгого режима». Было очень жалко папу! Самая искренняя оценка. Это они еще «Бригаду» не видели», — написал Безруков в личном блоге.

Премьера сериала «Бригада» состоялась в 2002 году. Безруков исполнил роль бандита Саши Белого. Кроме актера на роль Белого претендовали Константин Хабенский и Владимир Машков.

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