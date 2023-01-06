Андрей Малахов «снял» принца Гарри в своем шоу

Андрей Малахов пошутил над принцем Гарри, который опубликовал свои мемуары про жизнь в королевской семье Великобритании. Телеведущий разместил шуточный видеоролик в своем Telegram-канале.

На кадрах принц Гарри «снялся» в шоу Малахова и «прошел» ДНК-тест, чтобы определить, действительно ли он является сыном короля Карла III. Ролик телеведущий выложил в ответ на заявление внука Елизаветы II о том, что отец постоянно шутил над тем, что Гарри — не его родной сын.

«А ведь могло быть и так», — написал Малахов под видео.

Принц Гарри выпустил автобиографическую книгу «Запасной». В ней он рассказал о конфликтах с королевской семьей и некоторых ранее не раскрытых деталях свонй биографии.