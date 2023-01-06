Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Андрей Малахов «снял» принца Гарри в своем шоу

close
100%
Первый канал/Netflix

Андрей Малахов пошутил над принцем Гарри, который опубликовал свои мемуары про жизнь в королевской семье Великобритании. Телеведущий разместил шуточный видеоролик в своем Telegram-канале.

На кадрах принц Гарри «снялся» в шоу Малахова и «прошел» ДНК-тест, чтобы определить, действительно ли он является сыном короля Карла III. Ролик телеведущий выложил в ответ на заявление внука Елизаветы II о том, что отец постоянно шутил над тем, что Гарри — не его родной сын.

«А ведь могло быть и так», — написал Малахов под видео.

Принц Гарри выпустил автобиографическую книгу «Запасной». В ней он рассказал о конфликтах с королевской семьей и некоторых ранее не раскрытых деталях свонй биографии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть