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Гарик Харламов намекнул, что отдыхает в Дубае вместе с Асмус

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asmuskristina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Актер и юморист Гарик Харламов заинтриговал поклонников поздравлением дочери с днем рождения в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Наследнице Харламова от Кристины Асмус Анастасии исполнилось 9 лет. Шоумен написал небольшое поздравление в соцсетях. «Блин, зачем подписывать вообще, ты же знаешь, кто я такой. Да и вообще, я сейчас все лично скажу. Все. Пошел поздравлять», — высказался комик.

Ранее Кристина Асмус также поздравила дочь с днем рождения и опубликовала снимок, на котором показала, что отдыхает вместе с ней в Дубае. После сообщения Харламова подписчики предположили, что экс-возлюбленные отправились в совместное путешествие.

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